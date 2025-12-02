



Oulun asemies kuoli Törkeistä ryöstöistä epäilty mies on kuollut. All Over Press Julkaistu 22 minuuttia sitten Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Oulun eilisistä törkeistä ryöstöistä epäilty henkilö on kuollut. Oulussa tapahtui maanantaina 1. joulukuuta illalla kaksi törkeää ryöstöä, joista poliisi epäilee yhtä ja samaa henkilöä. Rikosylikomisario Janne Koskela vahvistaa MTV Uutisille, että epäilty on menehtynyt. Koskelan mukaan sivullisia ei vahingoittunut tapahtumien yhteydessä. Poliisi tavoitti noin 30-vuotiaan ryöstöistä epäillyn miehen eilen illalla noin klo 21 Oulussa omien tutkimusten perusteella. Lue myös: Poliisi löysi Oulun keskustan epäillyn asemiehen Poliisi epäilee, että epäilty käytti ryöstöissä tekovälineenä mukanaan ollutta teräasetta sekä pistoolia. Ensimmäisessä teossa mies tilasi taksin ja sai sen käyttöönsä teräaseella ja aseella uhkaamalla. Jälkimmäisessä teossa mies sai teräaseella ja mukanaan olleella pistoolilla uhkaamalla haltuunsa kauppaliikkeestä siellä myynnissä olleen pistoolin sekä siihen sopivia patruunoita.





Tekojen jälkeen selvisi, että törkeissä ryöstöissä käytetty ase ei ollut oikea pistooli.

Ryöstössä haltuun saatu pistooli on löytynyt.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä kahtena törkeänä ryöstönä ja kuolemansyyn tutkintana.