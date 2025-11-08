Grand slam -voittaja Marin Cilic kehui sekä hänet voittanutta Otto Virtasta että Talin ATP-haastajaturnauksen suomalaisyleisöä.
Otto Virtanen, 24, löi perjantaina Helsingissä Talin ATP-haastajaturnauksessa meritoituneen kroatialaisen tennishuipun. Yhdysvaltain avointen kaksinpelin vuoden 2014 grand slam -voittaja ja entinen maailmanlistan kolmonen Marin Cilic, 37, sai tuta suomalaisen kovuuden puolivälierässä lukemin 5–7, 4–6.
Siinä missä Talin ykkössijoitettu Cilic on tällä hetkellä kaksinpelin maailmanlistalla 79:ntenä, Talin kuutossijoitettu Virtanen majailee maailmanrankingissa 141:ntenä.
– Otto pelasi minusta fantastisen ottelun. Hänen syöttönsä on erinomainen, Cilic kehui MTV Urheilulle.
Kroatialainen tuumi Virtasen tuntevan Talin kentän ja olot.
– Syöttöni ei ollut parhaalla mahdollisella tasolla. Sorruin joihinkin kaksoisvirheisiin. Se oli kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvä ottelu molemmilta ja hienoa työtä Otolta.
Suitsutusta
Cilicin liekki kokeneena pelurinakaan ei ole osoittanut hiipumista. Mies tuumi nauttivansa pelaamisesta.