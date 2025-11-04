Emil Ruusuvuori aloitti vahvasti tenniksen ATP-haastajaturnauksessa Helsingissä.
Ruusuvuori nappasi voiton Helsingin HPP Open -turnauksen avausottelussa itävaltalaista Lukas Neumayeria vastaan numeroin 6–4, 7–6 (7–3).
Suomen toinen kärkinimi Otto Virtanen (ATP 141) kohtaa huomenna kaksinpelin avausottelussaan belgialaisen Gauthier Onclinin (ATP 217). Jos Virtanen voittaa ottelun, hän kohtaa toisella kierroksella Ruusuvuoren.
Virtasen ja Ruusuvuoren toisen kierroksen kohtaaminen olisi kaikkiaan kolmas kilpailullinen ottelu suomalaiskaksikon välillä.
Aiemmin tänään nähtiin iloinen yllätys suomalaisittain, kun maailmanlistan sijalla 519 oleva Eero Vasa voitti turnauksessa kahdeksanneksi sijoitetun kroatialaisen Luka Mikrutin (ATP 160) lukemin 7–5, 6–1.