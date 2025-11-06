Alkukesän polvivamma on verottanut Suomen tennisässä Otto Virtasen pelaamista kuluvalla kaudella. Hiljalleen hän on kuitenkin kyennyt nostamaan suoritustasoaan.
Virtanen kohtaa torstaina Talin ATP-haastajaturnauksessa kotiyleisön edessä toisen suomalaishuipun Emil Ruusuvuoren.
Keskiviikon voitossaan belgialaisesta Gauthier Onclinista Virtanen esitteli tutuksi tulleita aseitaan: painavaa kämmenlyöntiään ja tulista syöttöään. Voitosta huolimatta häneltä nähtiin myös helppoja virheitä ja ajoittain kärsimätöntä pelaamista.
Kausi on ollut maailmanlistalla sijalla 141 olevalle 24-vuotiaalle pelurille haastava. Tähtäin on sadan parhaan joukossa. Alkukesästä nurmikaudella hän koki asioiden jo loksahtaneen kohdilleen.
– Pelasin varmaan elämäni parasta tennistä – ainakin omasta mielestäni. Sitten iski polviloukkaantuminen ja siinä meni hetki, Virtanen kertoo.
Virtasen ja Ruusuvuoren odotettu taisto käynnistyy tänään MTV Katsomossa noin kello 17.30. Ottelun voittaja kohtaa huomenna puolivälierässä slovenialaisen grand slam -voittajan Marin Cilicin.
Lisää Virtasen mietteitä jutun videolta.