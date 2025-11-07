Otto Virtanen päihitti Talin ATP-haastajaturnauksen puolivälierässä tenniksen kaksinpelin grand slam -voittaja Marin Cilicin 7–5, 6–4.
Kokenut kroatialaispelaaja Marin Cilic, 37, lähti Talin ATP-haastajaturnaukseen ykkössijoitettuna, mutta kuutossijoitettu Otto Virtanen, 24, onnistui lyömään hänet komeasti perjantaina puolivälierässä. Suomalainen onnistui tekemään 7–5, 6–4 -voitossaan kolme syötönmurtoa yhtä Cilicin murtoa vastaan.
Virtanen on tällä hetkellä kaksinpelin maailmanlistalla 141:ntenä, Cilic sijalla 79.
Parhaimmillaan Cilic on majaillut maailmanlistalla kolmantena. Kroatialainen on Yhdysvaltain avointen kaksinpelin grand slam -voittaja vuodelta 2014. Kaikkiaan Cilic on voittanut 21 ATP-turnausta.
Virtanen kohtaa seuraavaksi välierässä Ranskan Sascha Gueymard Wayenburgin. Eilen Virtanen kukisti Emil Ruusuvuoren 6–4, 6–2.