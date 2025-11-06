Otto Virtanen kukisti Emil Ruusuvuoren suoraan kahdessa erässä Helsingin Talin ATP-haastajaturnauksen ottelussa.
Virtanen vei täyden katsomon edessä pelatun suomalaishuippujen kohtaamisen erin 6–4, 6–2.
Vahvasti syöttänyt Virtanen paukutti ottelussa kuusi ässää, mutta sortui myös omilla syöttövuoroillaan kahdesti kaksoisvirheeseen.
Perjantain puolivälierässä Virtanen kohtaa kroatialaisen grand slam -voittajan Marin Cilicin.
