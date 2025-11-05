Otto Virtanen voitti keskiviikkona Helsingissä tenniksen ATP-haastajakiertueen turnauksen kaksinpelin avauskierroksella belgialaisen Gauthier Onclinin lukemin 6–1, 7–6 (8–6).
Talin turnauksessa nähdään torstaina suomalaiskohtaaminen, sillä kuudenneksi sijoitettu Virtanen pelaa Emil Ruusuvuorta vastaan.
– Siistiä pelata. Kun on kotiturnaus, kaikki olisivat varmaan toivoneet, että ottelumme olisi vähän pidemmällä, mutta ainakin suomalainen menee jatkoon, Virtanen sanoi kenttähaastattelussa viitaten kaksikon otteluun jo toisella kierroksella.
Maailmanlistalla sijalla 141 oleva Virtanen jyräsi keskiviikkona avauserän voittoon noin puolessa tunnissa. Toinen erä oli huomattavasti tasaisempi, mutta maailmanlistalla sijalla 217 majaileva Onclin taipui lopulta myös siinä.
Kaksinpelin toisella kierroksella on suomalaisista mukana myös Eero Vasa.