Keskusta vastustaa EU-rahoitusvälinettä – Annika Saarikko: "EU-kriittisyydestään tunnettu perussuomalaiset on päätynyt kannattamaan tätäkin"

– Me olemme todenneet, että koronan suhteen joitakin vuosia sitten tehdyn ratkaisun pitää olla ainutkertainen. Tätä suuntausta ei ole perusteltua jatkaa.

Mikä on STEP-rahoitusväline?

Annika Saarikko: "Perussuomalaisten EU-puheissa on nähty kaikkea"

– Suurin uutinenhan tässä on se, että EU-kriittisyydestään tunnettu perussuomalaiset on hallitusvastuussa päätynyt kannattamaan tätäkin esitystä, Annika Saarikko sanoo.

– Perussuomalaisten EU-puheissa on nähty kaikkea erovaatimuksesta nyt tähän päivään, jossa yhteisvastuuta kasvattamaan ryhtyvä EU onkin perussuomalaisten mielestä ihan OK. Vaikea sanoa, mikä heidän EU-linjansa on, mutta itse yritän olla tässä johdonmukainen.