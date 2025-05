Ott Tänakilta iso temppu siirtymätaipaleella – Sébastien Ogier poikkeuksellisessa tilanteessa: "En ymmärrä"

Ystävykset Ott Tänak ja Sébastien Ogier käyvät keskinäistä taistelua Portugalin MM-rallin voitosta. Lauantain ensimmäinen lenkki oli molempien osalta kaksijakoinen.

Päivään lähdettäessä Tänakin johtomarginaali oli 7,0 sekuntia, mutta Ogier nappasi siitä 2,6 sekuntia heti päivän ensimmäisellä pätkällä. Ajettuihin kilometreihin suhteutettuna kyseessä oli kisan toistaiseksi kovin pohja-aikarykäisy; Ogier jätti Tänakia 0,15 sekuntia kilometrillä.

Tänak harmitteli ek:n päätteeksi, ettei kuljettajan ja auton välinen harmonia ollut toivotunlainen.

Päivän toisella pätkällä asetelma oli jo kääntymässä päälaelleen. Tänak oli 6,5 kilometriä ennen maalia neljä sekuntia Ogieria edellä, mutta maalissa eroksi kirjattiin 2,4 sekuntia Ogierin hyväksi.

Tänak oli kärsinyt rengasrikon, ja kokonaistilanteessa kaksikon erotti enää tasan kaksi sekuntia.

Lenkin viimeisen pätkän Tänak tuli kuin tuulispää ja merkkautti kisan kovimmat pohjat. Kalle Rovanperä hävisi 0,21 sekuntia kilometrillä eli 4,6 sekuntia. Ogier hävisi 0,44 sekuntia kilometrillä eli 9,8 sekuntia, ja ero kokonaistilanteessa kasvoi yhdellä kertaa 11,8 sekuntiin.

– Aamun ensimmäinen pätkä ei ollut kiva. Jouduin taistelemaan auton kanssa. Otin aika ison askeleen eteenpäin toiselle pätkälle, ja yllätyksekseni se toimi positiivisella tavalla, Tänak kertasi päivähuoltoon tultuaan.

– Rytmi oli (toisella pätkällä) hyvä, mutta rengasrikko oli valitettava. Onneksi tie oli pätkän loppupuolella aika hidasta ja mutkaista, joten vaikka menetin aikaa, en menettänyt sitä mitenkään kovin paljon. Viimeisellä pätkällä ajoimme puhtaasti. Olen aika tyytyväinen.

Kysyttäessä Tänak vahvisti lenkin aikana tapahtuneen muutoksen olleen peruja ensimmäisen ja toisen pätkän välisellä siirtymällä tehdyistä muutoksia autoon.

Ogier puolestaan oli lenkin viimeisen pätkän osalta yhä täysin hämillään. Hän tutkaili jo heti ek-maalissa pitkään haastattelija Molly Pettitin puhelinta, josta oli nähtävillä joko väliajat tai ek-ajat.

Kahdeksan mestaruutta urallaan voittanut ja 195 MM-rallia ajanut Ogier harvoin enää hämmästyy mistään, mutta 14. erikoiskokeen tappiolle hänelläkään ei ollut selitystä.

– En rehellisesti sanottuna ymärrä sitä. Ajaminen ei tuntunut erilaiselta. Pitää katsoa asiaa tarkemmin, sillä tappio oli iso, Ogier sanoi.

– Rengas toimi ihan hyvin. Olen tyytyväinen rengasvalintaani.

Aamupäivän pätkät ajetaan iltapäivällä toistamiseen, ja päivä päättyy Lousadan rallicross-radalla ajettavaan yleisöerikoiskokeeseen.

Sunnuntainakin ajetaan vielä kuusi pätkää ja peräti 72 ek-kilometriä.

– Pitää jatkaa yrittämistä. Kymmenen sekuntia yhdellä pätkällä on huono juttu, mutta täytyy antaa painetta. Kisa on vielä pitkä. Huominenkin on pitkä päivä. Katsotaan, mikä on tilanne renkaiden kanssa ja mitä kenelläkin on vielä käytössä, Ogier sanoi.

– Tässä on vielä mahdollisuuksia.

