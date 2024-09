Sébastien Ogier antoi taas näytteen erikoiskyvystään – kovin kilpakumppanikin kehaisi: "Paras kaikista"

– Loistava alku. Emme olisi voineet tehdä paljoakaan enempää. Se, että johdamme toiselta lähtöpaikalta, on pieni yllätys. Olen iloinen siitä, Ogier kertasi päivähuollossa.

– Toivottavasti edes me pystymme jatkamaan hyvällä tavalla, Oger sanoi.

– Rengasrikko oli selkeästi minun vikani. Se täytyy hyväksyä. En ole tyytyväinen, mutta niin se vain meni. Täytyy selvittää, mikä toinen ongelma on ja mikä sen aiheuttaa.

MM-sarjaa 27 pisteen erolla Ogieriin johtavalla Neuvillella on pullat hyvin uunissa, vaikka tämä sanoikin ajaneensa aamupäivän läpi kolmella sylinterillä ja kärsineensä "valtavasti" lähtöpaikastaan. Belgialainen on kokonaistilanteessa viidentenä, ja edellä on Hyundain kolmoskuljettaja Dani Sordo, joka takuulla pudotetaan vielä hänen taakseen ennen huomista.