Ott Tänak kuuli yltäneensä komeaan merkkipaaluun – melkoinen murjaisu maalihaastattelussa

Ott Tänak johtaa Portugalin MM-rallia perjantain jälkeen. Hän rikkoi samalla 400 pohja-ajan rajan urallaan.

Hyundain virolaistähti teki perjantain kymmenellä erikoiskokeella kaikkiaan neljä pohja-aikaa. Hänen johtomarginaalinsa Toyotan Sébastien Ogieriin on lauantaihin lähdettäessä vain seitsemän sekuntia. Seuraavina tulevat Toyotan Takamoto Katsuta ja Kalle Rovanperä sekä oma tallikaveri Thierry Neuville ovat kaikki noin puolen minuutin päässä.

Päivän viimeisen pätkän pohja-aika näytti todennäköiseltä jo siinä kohtaa, kun Tänak saatiin maaliin. Maalihaastattelija Julian Porter kertoi, että tulossa on uran 400. pohja-aika.

– Aha, kiva numero, Tänak kuittasi.

– Se on massiivinen saavutus?

– Niin, jos minulla olisi yhtä monta mestaruutta, se olisi parempi. Mutta joo, kiva numero.

Vuonna 2009 ensimmäisen MM-rallinsa ajanut Tänak teki ensimmäisen pohja-aikansa vuonna 2012 Ruotsissa. Uransa kovimman yhden kauden pohja-aikasaldon hän kokosi mestaruuskaudellaan 2019 Toyotalla: kaikkiaan 73 pohja-aikaa. Jo edellisellä kaudella pohja-aikoja kertyi niin ikään Toyotan ratissa 70.

400 pohja-ajalla Tänak on kaikkien aikojen tilastossa sijalla 16. Edellä on Neuville, jolla pohja-aikoja on 419.