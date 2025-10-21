Helsingissä Mellunkylässä sattui räjähdys maanantain vastaisena yönä.

Helsingin poliisi epäilee yhtä ihmistä vaaran aiheuttamisesta Mellunkylän toissaöisessä kaasuräjähdyksessä. Pysäköidyssä pakettiautossa oli kaasupulloja, joista osa räjähti.

Rikoksesta epäilty on pakettiauton haltija. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi epäilee, että hän toimi törkeän huolimattomasti.

Räjähdyksessä loukkaantui kaksi ihmistä. Rikosepäilystä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Tutkinnanjohtaja kommentoi MTV Uutisille aiemmin, etteivät kaasupullot ole kovin räjähdysherkkiä.

– Eiväthän kaasupullot räjähdä helposti, mutta tätä syytä nyt selvittelemme, että miksi ne ovat räjähtäneet. Että onko siellä ollut esimerkiksi kaasuvuotoa, kertoi tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm MTV:lle.

0:24 Tältä räjähdyspaikka näyttää.