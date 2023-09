"Ota rahat ja juokse" -teos ei mennyt läpi – tyhjiä tauluja toimittaneen tanskalaistaiteilijan ja museon kymppitonnien rahariita ratkesi

Uusintaversiot setelitauluista

Kerroimme aiemmin, että Haaningia pyydettiin tekemään uudet versiot aiemmista töistään , joissa käytettiin aitoa rahaa esittelemään kahden maan kansalaisten keskivertotuloja. Tätä varten hän sai vuonna 2021 Kunsten Museum of Modern Art -museolta 84 000 dollaria eli noin 78 900 euroa.

CNN kertoo, että kaikesta huolimatta Kunsten Museum of Modern Art laittoi Haaningin kehykset esille. Samoin näytille laitettiin tuloste sähköpostista, jossa hän selitti toimiaan. Haagenin teosta esiteltiin osana "Work it Out" -näyttelyä, joka oli esillä syyskuusta 2021 tammikuuhun 2022.