Uhkea merenneitopatsas Italiassa jakaa mielipiteitä

Eteläiseen Italiaan ilmestynyt kurvikas merenneitopatsas on herättänyt ihastusta ja hämmennystä, kertoo Fox News. IISS Luigi Rosson taidekoulun oppilaiden veistämän patsaan on tarkoitus kunnioittaa edesmennyttä Nobel-palkittua Rita Levi-Montalcinia, kertoo patsaasta ensimmäisenä uutisoinut italialaismedia The Monopoli Times.

Patsas on pystytetty Puglian (Apulia) kaupunkiin Levi-Montalcinin mukaan nimetylle aukiolle lasten leikkipaikan läheisyyteen.

Patsas esittää kädet ristissä istuvaa merenneitoa. Huhtikuusta lähtien alueen asukkaat ovat kiistelleet siitä, kuuluuko muodokkaan merenneidon olla niin lähellä lasten leikkipaikkaa. Patsas peitettiinkin jo hetkeksi, mutta paljastettiin pian uudelleen turistien matkatessa paikan päälle ottamaan nähtävyydestä kuvia.

"Kaksi silikonirintaa ja valtava..."

Sosiaalisessa mediassa patsaaseen on otettu kantaa urakalla. Toisten mielestä patsas on kaunis, eikä edusta mitään todellista hahmoa, joten aihetta suuttumiselle ei ole. Moni on toisaalta pohtinut muun muassa sitä, millä tavoin merenneito oikeastaan kunnioittaa Nobel-palkittua italialiaissenaattoria Levi-Montalcinia.

Näyttelijä Tiziana Schiavarelli totesi, että paikalliset ovat oikeassa ilmaistuaan "hieman hämmennystä".

– Se näyttää merenneidolta, jolla on kaksi silikonirintaa ja ennen kaikkea valtava per*e – jollaista ei aiemmin ole merenneidolla nähty. Ei ainakaan niillä, joita itse tiedän, Schiavarelli lohkaisi Facebookissa The Guardianin mukaan.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Whoopi Goldberg puolestaan otti The View -ohjelmassaan kantaa patsaskeskusteluun myöntämällä, että patsaalla tosiaan on "peppua", mutta pilkkasi kuitenkin ihmisiä, jotka tekevät numeron asiasta, joka "ei ole totta".

The View -ohjelmassa keskusteltiin italialaispatsaasta.

– En usko, että lapset ajattelevat, että "oi, se on seksikäs", Goldberg totesi ennen kuin ohjelman juontajat alkoivat pohtimaan, miten on edes mahdollista, että merenneidolla on takapuoli ja pyrstö.