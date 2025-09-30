Ruokavirasto varoittaa tiedotteessaan metallimukin takaisinvedosta.
Akowawest Oy on ilmoittanut maahantuomansa metallimukin takaisinvedosta, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan.
Takaisinveto koskee Teenage Mutant Ninja Turtles -teemaista metallista mukia, jota on myyty avaimenperän kanssa yhdessä.
Tuotetta on myyty kesäkuusta 2024 lähtien Veljekset Keskinen Oy:llä eli Keskisen kyläkaupassa Tuurissa.
Takaisinvedon syy piilee mahdollisessa raskasmetallien irtoamisessa.
Akowawest on saanut tavarantoimittajaltaan ilmoituksen, että samankaltaisesta mukista eri kuviolla on mitattu liikaa irtoavia raskasmetalleja. Myöskään tämä Suomeen tuotu muki ei täytä lainsäädännön vaatimuksia. Juuri tätä tuotetta koskevia tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole ilmoitettu.
Akowest pyytää tuotteen ostaneita lopettamaan sen käytön ja palauttamaan ostopaikkaan.
Tuotteen käyttö pitää lopettaa.Ruokavirasto
