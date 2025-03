Ikääntyminen vaikuttaa ajokykyyn – tietyssä iässä riskit alkavat kasvaa

Ikääntyminen vaikuttaa autolla ajamiseen, enemmän tai vähemmän.

Iäkkäät kuljettajat ovat nuorten ohella yliedustettuina onnettomuustilastoissa, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Kallion mukaan seniorikuskit saattavat joutua muita herkemmin esimerkiksi läheltä piti -tilanteisiin.

– Välillä ikääntynyt ihminen ajaa esimerkiksi moottoritietä väärään suuntaan, eli erehdytään väärälle reitille.

Riskit alkavat kasvaa yli 70-vuotiaana

Kallio kertoo, että kuljettajan riski-ikä alkaa 70-vuotiaista ylöspäin.

– Mutta toki näissä on suurta vaihtelua, sillä erittäin hyviä kuljettajia löytyy myös lähes 90-vuotiaistakin.

65-vuotiaan henkilöauton ajokortti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Kallio sanoo, että tarkastusväli on pääsääntöisesti riittävän tiheä.

– Toki terveydellisiä muutoksia tulee aika nopeallakin tahdilla, hän toteaa.

– Olisi tärkeää, että aina kun ikäihminen menee lääkäriin, lääkäri arvioisi myös hänen ajokykyään.

Varttuneiden kuljettajien hyvä asenne liikenteessä saa poliisilta kiitosta.

– Jos he ovat huomanneet jotain haasteita siinä omassa ajossaan, he välttelevät esimerkiksi pimeällä ajoa ja yleensä käyttävät totuttuja reittejä silloin, kun se on mahdollista.

Lue myös: