Osa perheistä täysin hukassa koronakriisin keskellä: Häpeä estää avunpyynnön monessa kodissa – "Apua tarvitaan ihan perusarjesta selviytymisessä"

Uutisaamussa vierailleen Mielenterveysomaisten keskusliiton toiminnanjohtan Pia Hytösen mukaan suurin huoli on nyt lapsista ja nuorista, joiden arjesta tutut ja turvalliset aikuiskontaktit, kuten harrastevalmentajat ja opettajat, ovat vähentyneet.

Mielenterveys- ja päihdeongelmissa häpeäntunne on kuitenkin vahvasti läsnä.

Lapsi pelkäsi vanhempien leimautumista

Hytösen mukaan lapsi pelkäsi, että vanhempien ajatellaan olevan jollakin tavalla huonoja tai että hänet sijoitetaan pois kotoaan. Ajattelumalli on toiminnanjohtajan mukaan tyypillinen.

Vaikeuksia perusarjessa

Samansuuntaisia huolia on myös Lastensuojelun Keskusliitossa. Uutisaamun haastattelussa toiminnanjohtaja Hanna Heinonen kertoo, että monessa kodissa taloudellinen tilanne on koronaepidemian aikaan keikahtanut päälaelleen.

– On ruoka-avun tarvetta. On tullut merkkejä siitä, että apua tarvitaan ihan perusarjessa selviytymisessä. Toki on ahdistusta, joka voi kanavoitua päihdeongelmiinkin, Heinonen sanoo.