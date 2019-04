Liikunnanopettaja huolissaan lasten ja nuorten ylipainosta – Nostaa esiin yhden konkreettisen vinkin, millä aktiivisuutta voitaisiin nostaa: "Se olisi pienemmille lapsille jo motorisen kehityksenkin kannalta tärkeää"

Terveys ja hyvinvoinnin laitoksen uuden tilaston mukaan suomalaisista lapsista ja nuorista joka neljäs on ylipainoinen. Neuvoloista ja kouluterveydenhoidosta kerättyjen tilastojen mukaan 2-16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia ovat ylipainoisia.

THL:n mukaan ylipainoisten lasten ja nuorten määrä on pysynyt suhteellisen samana neljän vuoden takaiseen selvitykseen verrattuna.

– Kyllähän se valitettavaa on. Pihakentät sammaloituu, Salin kommentoi MTV Uutiset Livessä.

Kännykän ruutu vetää puoleensa

Salinin mukaan merkille pantavaa on myös se, että suomalaislapsille on tarjolla koululiikuntaa jopa puolet vähemmän, kuin monissa muissa Euroopan maissa.

– Suomessa koululiikuntaa on keskimäärin kaksi tuntia viikossa, mikä on esimerkiksi Ranskaan tain Unkariin verrattuna aika vähän, jossa sitä on noin viisi tuntia viikossa.