Osa hehkutti menestystarinaa, vasemmiston kansanedustaja varoitti porttiteoriasta – näin eduskunta keskusteli tiedustelulaista

Monissa puheenvuoroissa tosin kiinnitettiin huomiota siihen, että vajaan kolmen vuoden tarkastelukausi on perin lyhyt, eikä lainsäädännön kaikkia vaikutuksia tai mahdollisia ongelmia ole vielä voitu havaita.

Useissa puheenvuoroissa korostettiin myös sitä, että Suomen turvallisuusympäristö on jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi myös tiedustelulainsäädäntö on pidettävä ajantasaisena.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) arvioi, että tiedustelutoiminta on jatkuvaa kilpajuoksua teknologisen kehityksen kanssa.

Porttiteoria huolestutti

– Kokemus osoittaa, että kun toimintavaltuuksia lähdetään avaamaan, se johtaa helposti ketjureaktioon, jossa seuraava askel nähdään välttämättömänä jatkumona aiempaan nähden. Oikeustieteen piirissä puhutaankin salaisen tiedonhankinnan porttiteoriasta. Uusia toimintavaltuuksia ei pidä laajentaa ennen kuin tiedustelulakien toimivuudesta ja mahdollisista puutteista on saatu kattavampi kuva, Mustajärvi sanoi.

– Meidän on ymmärrettävä näitä mekanismeja huomattavasti nykyistä paremmin, sillä ne ovat helppo tapa vieraalle vallalle vaikuttaa Suomen sisäiseen eheyteen ja sitä kautta turvallisuuteen, Salonen jatkoi.

Sivistyksellä hybridivaikuttamista vastaan

– On hyvin tärkeää, että yhteiskunnassa on laaja sivistys, jolla me pystymme myös ennaltaehkäisemään erilaisten huhupuheiden tai ulko- tai sisäpuolisenkin vaikuttamisen pyrkimyksiä, Kari sanoi.