Oppositio rusikoi sisäisen turvallisuuden selontekoa eduskunnassa: "Rahaa olisi, mutta hallitus ei ole halukas käyttämään"

Rantasen mukaan asioiden arvojärjestys on hallituksessa nurinkurinen, kun hallitus sisäisen turvallisuuden sijaan laittaa miljoonia euroja kehitysapuun joka päivä.

Poliisien määrän lasku kummastuttaa

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Mari-Leena Talvitie puuttui hallitusohjelman tavoitteeseen poliisien määrän nostamisesta 7 500:aan ensi vuoteen mennessä, mikä ei ole toteutumassa, vaan poliisien määrä on kääntymässä laskuun.

– Nyt lasku tapahtuu tilanteessa, jossa korona on lisännyt ihmisten avuntarvetta ja hälytysmääriä. Kokoomus ei hyväksy tinkimistä suomalaisten turvallisuudesta, Talvitie jatkoi.

Myös Räsäsen mielestä hallituksen selonteko on ideologisesti värittynyt.

Maahanmuuton vaikutukset sivuroolissa

"Haluttiin puuttua juurisyihin"

– Ei suinkaan ole tämän hallituksen tai minun keksintöäni, että syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Sisäministeriön raporteista löytyy vuosien ajalta juurikin tämä huomio. Tämä nousee paitsi pelastajien myös poliisien puheenvuoroista, Ohisalo sanoi.

– Se että osa ihmisistä on ulkopuolella, lisää riskiä huono-osaisuuden kasautumiseen, rikoksiin päätymiseen ja onnettomuuksiin. Näillä asioilla on yhteys. Vaikka se ei tunnu mukavalta tosiasialta, niin tämä on tutkitusti todistettu monesti ja se nousee huolena myös sieltä kentältä, Ohisalo jatkoi.