Orpon raotti illan juhlasuunnitelmaansa: "Jätetään se railakas pois siitä"

Pääministeri Petteri Orpon mukaan illan kohokohta on ollut yleinen tunnelma.

– Ihmiset ovat poikkeuksellisen vahvasti pysähtyneet sen äärelle, että olemme itsenäinen, olemme vapaita ja meillä on rauha täällä Suomessa. Tulee varmasti siitä, että maailma on niin myllerryksessä ympärillämme.

"Hirveän kiireistä"

Orpo ja Orpo-Kanniainen julkaisivat aiemmin kesällä kuvan hääpäivän vietosta. Mutta millaista on arki pääministeriperheellä?

Pariskunnalla on lapsia ja koiria.

– Se on aika vauhdikasta tällä hetkellä, mutta me olemme niin pitkään eläneet tätä elämää, että kyllä se sujuu tai en tiedä mitä Niina on mieltä? Orpo vastasi ohjaten kysymyksen puolisolleen.