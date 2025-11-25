Stubb keskusteli presidentti Zelenskyin kanssa myös eilen.

Presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä puhelinkeskustelut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Stubb sanoi viestipalvelu X:ssä, että myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) osallistui puheluihin.



Zelenskyi antoi puhelussa katsauksen Ukrainan tilanteen viimeaikaiseen kehitykseen. Stubbin mukaan Yhdysvaltain ja Ukrainan työ jatkuu.





Stubbin mukaan seuraavat päivät ratkaisevia kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi.



