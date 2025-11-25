Kuolemaan johtanut ulosajo Kristiinankaupungissa.

Henkilöautoa kuljettanut mies kuoli Kristiinankaupungissa, kun auto suistui tieltä ja päätyi katolleen metsän puolelle. Asiasta kertoi Pohjanmaan poliisi tiistaina. Onnettomuus tapahtui maanantain ja tiistain välisenä yönä.



Poliisi sai puolenyön jälkeen hätäkeskuksen kautta tiedon, että henkilöauton eCall-järjestelmä hälyttää onnettomuudesta Porintiellä Metsälän ja Kallträskin välisellä tieosuudella. Paikalle hälytettiin myös useita pelastuslaitoksen yksiköitä.



Auto oli päätynyt katolleen metsän puolelle. Pelastajat käänsivät auton pyörilleen ja irrottivat turvavöissä kiinni olleen elottoman kuljettajan. Elvytysyrityksistä huolimatta autoa kuljettanut mies kuoli tapahtumapaikalle.



Poliisin mukaan tie oli jäinen ja lämpötila oli kolme astetta pakkasen puolella.