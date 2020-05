Orpo MTV:lle: "Suomi auki, talous käyntiin ja ihmiset töihin – jotta saamme pelastettua kaiken, mitä mahdollista"

Hallitus teki eilen merkittäviä koronarajoitusten purkupäätöksiä. Orpo on tyytyväinen päätöksiin lähteä avaamaan Suomea, mutta toimeen pitäisi hänen mielestään lähteä rivakammin.

– Lasku tulee olemaan hirvittävän kokoinen ja jos me töpeksitään ja hidastellaan asioiden hoitamisessa, niin se lasku tulee olemaan vielä suurempi. On tärkeää saada Suomi turvallisesti auki, talous käyntiin ja ihmiset töihin, jotta me saamme pelastettua kaiken, mitä mahdollista.