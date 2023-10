YK:ssa vaadittiin tulitaukoa Gazaan: Ulkoministeri Elina Valtonen kertoo, miksi Suomi äänesti tyhjää

– Suomi kannattaa humanitaarisia käytäviä ja humanitaarisia taukoja myös Gazaan, siitä ei ole kahta sanaa. Me äänestimme meidän verrokkiryhmässämme Saksa, Hollanti, Ruotsi ja Tanska pidättäytymisen puolesta sen vuoksi, että päätöslauselmassa ei tuomittu Hamasin iskuja, Valtonen sanoi STT:lle kokoomuksen puoluekokouksessa Espoossa.

– Muuten aivan itsestään selvästi tuemme humanitaarista apua Gazaan, sen välitöntä pääsyä sinne ja olemme muuten sisällöllisesti tietysti aivan samassa linjassa kuin mitä EU:ssa on tällä viikolla päätetty, Valtonen jatkoi.

– Gazan humanitaarisesti katastrofaaliseen tilanteeseen on kiireesti pystyttävä puuttumaan mm. humanitaarisin käytävin/tauoin. Apua on saatava perille. Paluu neuvotteluihin on tie pysyvään rauhanomaiseen ratkaisuun, Valtonen jatkoi.