Pääministeri Orpo: Tilanne Lähi-idässä on erittäin vaarallinen

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan pitää varautua siihen, että Lähi-idän tilanteessa voi tapahtua mitä vain. Orpo kommentoi tilannetta toimittajille Kultaranta-keskusteluissa Naantalissa tiistaina.

– Tilanne on erittäin vaarallinen ja tulenarka, Orpo kuvailee tilannetta Israelin ja Iranin välillä.

Israel aloitti perjantaina "ennaltaehkäisevät" iskut Iranin ydin- ja ohjustukikohtiin. Iran on vastannut laajoilla ilmaiskuilla eri puolille Israelia.

– Meidän pitää tehdä kaikkemme kaikilla foorumeilla, että eskalaatio saataisiin estettyä, Orpo kommentoi.

EU-ministerit hätäkokoukseen

EU-maiden ulkoministereillä on tiistaina hätäkokous Lähi-idän tilanteen vuoksi. Orpon mukaan EU:n pitää ottaa suurempaa roolia Lähi-idän kaltaisissa konflikteissa.

– Uskon, että tässä kysymyksessä EU pystyy varmasti muodostamaan yhteistä näkemystä.

Orpo sanoo olevansa tiiviisti yhteydessä ulkoministeri Elina Valtoseen (kok.) kokouksen tiimoilta.

Iranin ohjuksia läpi Rautakupolista

Pääministeriltä kysyttiin myös Israelin ilmapuolustuksesta. Israelin lähes läpäisemättömänä pidetty Rautakupoli (Iron Dome) ei ole toiminut täysin aukottomasti Iranin ohjuksia vastaan.

Ainakin 24 ihmistä on kuollut Israelissa Iranin iskuissa. Iranissa kuolleita on ainakin yli 220.

Suomi on tehnyt sopimuksen Israelin kanssa ilmapuolustukseen käytettävästä niin sanotusta Daavidin lingosta. Marraskuussa 2023 tehdyn sopimuksen arvo on noin 317 miljoonaa euroa.

Suomen oltava mukana kehityksessä

Orpolta kysyttiin, huolestuttaako Israelin ilmapuolustuksen tila, kun Suomi on hankkimassa samanlaisia aseita Israelista.

– Ehkä se päällimmäinen ajatus kuitenkin on se, että Israelilla on ehkä maailman paras ilmapuolustusjärjestelmä. Ja he ovat pystyneet torjumaan suuren, suuren osan heihin kohdistuvista ohjus- ja droneiskuista.

Orpon mukaan mikään asejärjestelmä ei ole täydellinen. Suomen pitää olla koko ajan aseteknologian kehitystyössä mukana ja seurata, mitä tapahtuu.

– Erityisen tärkeää se on nyt, kun meillä on aggressiivinen Venäjä naapurissa. Ja toisaalta siksi, kun me olemme päättäneet käyttää suuria summia lisäpuolustuksen vahvistamiseen, että me osaamme hankkia ja kehittää parhaita mahdollisia asejärjestelmiä Suomen puolustamiseen.