Näin Ilmari Nurminen kommentoi Sanna Marinin kohua: "Itse katson sitä enemmän ystävänä"

Marin vietti aikaa baarissa Helsingissä lauantai-iltana sen jälkeen, kun hän sai tietää altistuneensa koronavirukselle. Tieto on poikinut runsasta keskustelua, sillä Helsingin yössä juhlinutta pääministeriä yritettiin tavoitella tekstiviestitse virkapuhelimestaan lauantai-illan aikana ohjeistuksella välttää ihmiskontakteja valtioneuvoston turvallisuusosaston toimesta.

Nurminen viittaa THL:n ohjeisiin ja koronapassin, joiden nojalla Marin on toiminut kuten tuplarokotettua tällä hetkellä ohjeistetaan.

– Tämä on haastava ja hankala tilanne. Kokonaisuutena vaikea, Nurminen sanoo.

Koetko että pääministeri toimi oikein, kun hän lähti ravintolaan tietäen, että hän on altistunut koronavirukselle?

– En ehkä halua kommentoida pääministerin puolesta asioita. Sinällään oma näkemykseni on, että kun on kaksi koronarokotusta, silloin vapaudut näistä (rajoituksista) ja pystyt elämään sitä kautta mahdollisimman normaalia elämää. Tämä on myös vahva ja hyvä viesti ihmisille siitä, että ottakaa rokotetta ja sitä kautta pysytte elämään normaalisti ja elämä jatkuu, Nurminen toteaa.