Orpo Kiovassa: Suomi valmistelee uutta avustuspakettia Ukrainaan

Suomen kokonaistuki Ukrainalle on yli 1,7 miljardia euroa. Suomi on myöntänyt Ukrainalle 17 pakettia puolustusmateriaaliapua, jonka yhteisarvo on 1,2 miljardia euroa. Ukraina on Suomen suurin kehitysyhteistyön kumppanimaa, ja Suomi valmistautuu Ukrainan jälleenrakennukseen.