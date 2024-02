Presidentti Niinistö: Puolustusteollisuutta kasvatettava nopeasti – "Ukraina ansaitsee täyden tukemme"

– Ukraina ansaitsee täyden tukemme. Ja meidän on pidettävä huolta siitä, että meillä on kykyä ja resursseja tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Puolustusteollisen tuotannon nopea kasvattaminen on nyt välttämätöntä, Niinistö toteaa lausunnossaan.