Orpo keskusteli Ukrainan pääministerin kanssa – "Suomen tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeen"

– Suomen tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeen. Venäjän on lopetettava laiton hyökkäyssotansa. Venäjä ja sen johto on saatettava vastuuseen Ukrainassa tehdyistä kansainvälisistä rikoksista ja Venäjän on myös korvattava taloudellisesti aiheuttamansa vahingot, pääministeri Petteri Orpo sanoi.