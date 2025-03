Espanjakin valmis nostamaan puolustusmenoja – Orpo pääministerille: "Seuraavalla kerralla menemme saunaan"

Pääministerit vakuuttivat, että Suomi ja Espanja ovat ystäviä ja turvaavat toistensa selustan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) isännöi tänään Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin Suomen vierailua Helsingissä.

Orpo ja Sánchez pitivät keskiviikkoaamuna tiedotustilaisuuden Kesärannassa.

Orpo ylisti maiden välistä yhteistyötä ja ystävyyttä, sekä peräänkuulutti yhteisiä turvallisuusintressejä.

Koko tilaisuuden pääset katsomaan yläpuolelta.

– On selkeää, että EU puhuu nyt yhteisellä äänellä ja, että tuemme yhdessä Ukrainaa niin nopeasti kuin pystymme keinolla millä hyvänsä. Venäjä on pysyvä uhka koko Euroopalle, Orpo kertoi.

Orpo mainitsi myös puheenvuorossaan olevansa tietoinen, että vaikka Euroopalla on tällä hetkellä yhteinen iso uhka, on eri puolilla Eurooppaa olemassa verraten myös eri tason turvallisuusuhkia.

– Uskon, että löydämme ratkaisuja. EU-tason rahoitus täytyy priorisoida alueita, jotka ovat tällä hetkellä altistuneita uhkille, pääministeri kertoi.

Orpo päätti puheenvuoronsa kutsumalla Sánchezin saunan lauteille.

– Hyvä Pedro, haluan kiittää sinua vierailusta, ennen kaikkea ystävyydestä.

– Seuraavalle kerralla menemme saunaan, Orpo vitsaili.

"Jaamme arvot, sen takia olen täällä"

Sánchez ylisti Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa sekä muun muassa koulutusta ja innovaatiota. Sánchez myös korosti Suomen olevan tärkeä liittolainen ja kumppani.

– Sen takia olen täällä. Ystävinä emme jaa vain EU-jäsenyyttä, vaan jaamme arvot. Teidän rajanne, joka kattaa yli puolet koko Euroopan unionin rajasta Venäjän kanssa, on myös meidän rajamme. Teidän turvallisuutenne on myös meidän turvallisuutemme. Teidän puolustuksenne on myös meidän puolustuksemme, Sánchez vakuutti.

Vaikka maantieteellisesti Espanjan ja Suomen välillä on tuhansia kilometrejä, Sanchez sanoi, että maat eivät voisi olla "läheisempiä".

Espanjan pääministeri otti myös kantaa uutisiin Ukrainan sodan tulitaukoneuvotteluihin.

– Tottakai nämä ovat hyviä uutisia.

– Emme vielä tiedä, mikä vastaus (Venäjän) tulee olemaan. Mutta voin sanoa varmasti (olemme puhuneet tästä jo alkaen päivästä yksi), että EU on valmis ottamaan roolia rauhanneuvotteluissa, koska Ukrainan turvallisuus on meidän oma turvallisuutemme.

Orpo päätti tiedotustilaisuuden puhumalla Euroopan maiden puolustusbudjetin nostamisesta.

Pääministeri kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että niin monelta Euroopan maalta löytyy tällä hetkellä tahtoa nostaa puolustusmenoja yli Naton tavoitteen, eli kahden prosentin bruttokansantuotteesta.

– Kaikki jäsenmaat Natossa ja EU:ssa ymmärtävät, että turvallisuutemme ja ympäristömme on muuttunut. Meidän täytyy käyttää enemmän rahaa. Venäjän takia, mutta myös sen takia, että presidentti Trump vähentää Amerikan tukea Euroopan puolustukseen.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, mitä Espanjan pääministeri on tästä asiasta puhunut.

Sanchez vakuuttaa, että Espanja on valmis nostamaan puolustusmenonsa kahteen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Espanjan puolustusmenot ovat toistaiseksi jääneet kauas sotilasliitto Naton tavoitteesta. Naton julkaisemien tietojen mukaan Espanjan puolustusmenojen ennakoitiin olevan viime vuonna noin 1,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Espanjan pääministeri tapaa Suomessa myöhemmin myös presidentti Stubbin.

Katso koko lähetys yläpuolelta.