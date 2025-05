Oppilaan kysymys johti yllätyshavaintoon vedessä rypistyvistä sormista

Miniselvitys havaitsi, että sormet rypistyvät vedessä aina samalla tavalla.

Jokainen uimahalliharrastaja tietää, että sormet rypistyvät vedessä. Mutta tiesitkö, että ryppykuvio on aina samantyylinen?

Biolääketieteen tekniikan apulaisprofessori Guy German päätyi tutkimaan aihetta saatuaan oppilaaltaan erikoisen kysymyksen. German kirjoitti aiheesta lehteen vuonna 2023 selittäen ilmiön syntyä, kertoo IFLScience.

– Yksi oppilas kysyi "joo, mutta muodostuvatko rypyt aina samalla tavalla?" Ajattelin, että ei muuten aavistustakaan, German totesi tiedotteessa.

Hän päätti yrittää selvittää totuuden "uimarisormista" tutkimustiiminsä kanssa.

Rypyt olivat samanlaiset

Kokeessa osanottajat panivat kämmenensä veteen 30 minuutiksi. Sormiin muodostuneet rypyt kuvattiin, ja koe toistettiin 24 tunnin kuluttua.

Kävi ilmi, että kuvio todella oli kummallakin tutkimuskerralla samankaltainen.

– Sille, miksi kuviot ovat samankaltaisia, saattaa olla yksinkertainen selitys. Verisuonet eivät vaihda paikkaa paljoakaan. Ne liikkuvat hieman, mutta suhteessa toisiin verisuoniin ne ovat melko paikallaan, German kommentoi.

– Se merkitsee, että ryppyjen tulisi muodostua samaan tyyliin, ja me todistimme, että näin käy.

Selvitys julkaistiin Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials -lehdessä.

Koe ei ollut kovin tieteellinen: osanottajia oli vain kolme, ja kuvia otettiin puhelinkameralla. Havainnolla kuitenkin voisi olla jatkokäyttöä esimerkiksi rikospaikkatutkimuksessa vedestä löytyneiden vainajien suhteen.

Lähteet: IFLScience, Binghamton.edu, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials