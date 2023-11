Kuinka nopeasti tajuat, mitä henkilö videolla tekee? Tästä se kertoo

Tutkijoiden mukaan ihminen kykenee vain toimintaa seuraamalla tulkitsemaan, mitä toinen ihminen yrittää tehdä. Johns Hopkinsin yliopiston tutkimus aiheesta julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.

Pystytkö arvioimaan, mitä videolla yritetään tehdä?

Yhdellä videolla ihminen ravistaa laatikkoa saadakseen tietää, kuinka monta esinettä sen sisällä on. Toisella videolla ravistelun tarkoitus on saada tietää, minkä muotoinen asia laatikon sisällä on. Koehenkilöistä suurin osa pystyi vain katsomalla arvioimaan, kumpi video on kyseessä. Kokeile, pystytkö itse! Katso yllä oleva video!