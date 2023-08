Oppenheimer-tähti Florence Pugh kommentoi vuoden takaista nännien vilautustaan: "Naisten vartaloille on enemmän kuin yksi tarkoitus"

– Puhun vartalostani, kuten puhun, koska en yritä piilottaa selluliittia reidessäni tai ihopoimua käteni ja rintani välissä. Mieluummin antaisin sen kaiken olla esillä. Mielestäni on pelottavaa, että jotkut ihmiset pahoittavat mielensä, jos näytän itseäni ”liikaa”. Kun kaikki kiinnittivät huomionsa Valentinon pinkkiin asuuni vuosi sitten ja nännini näkyivät kankaanpalan läpi, niin se ärsytti ihmisiä, Pugh kertoi Elle-lehden haastattelussa .

– Naisten vartaloiden kommentointi heidän alas saamisekseen on ollut vallalla iät ja ajat. Luulen, että olemme taitekohdassa, jossa monet eivät enää välitä paskaakaan. Valitettavasti pelkäämme niin paljon ihmisvartaloa, että emme voi katsoa kahta söpöä nänniäni kankaan alla ilman, että ajattelemme sen seksuaalisesti. Meidän täytyy jatkaa kaikkien muistuttamista siitä, että naisten vartaloille on enemmän kuin yksi tarkoitus olla olemassa, Pugh jatkoi.

Pugh on kertonut The Telegraphin haastattelussa vuonna 2022, että hän piti näyttelijäksi ryhtymistä valtavana virheenä sen jälkeen, kun studion johtajat olivat häpäisseet hänen vartalonsa 19-vuotiaana. Hän oli tuolloin lopettamassa elokuvadebyyttinsä The Falling tekemistä vuonna 2014 ja aloittamassa uutta pääroolia Studio City -komediasarjassa. Hän oli roolistaan todella onnellinen ja kiitollinen, mutta häntä pyydettiin toistuvasti muuttamaan jotakin ulkonäössään.