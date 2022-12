Mitä heidän kasvoillensa kävi? Näin tähdet ovat muokanneet ulkomuotoaan

Hollywood-tähdet ovat valokeilan alla lähes jatkuvasti, ja nykymaailman vaatimukset ulkonäölle ovat rajut, joten ymmärrettävästi moni turvautuu erilaisiin kosmeettisiin ja kirurgisiin toimenpiteisiin. Useat eivät kuitenkaan halua puhua toimenpiteistään kaikelle kansalle.

Zac Efron

Keväällä 2021 ihmiset huomasivat, että näyttelijä Zac Efronin, 35, leuka oli huomattavasti isompi kuin aiemmin. Syksyllä 2022 Efron kertoi Men’s Health -lehden haastattelussa, että hänen leukansa muuttunut ulkonäkö johtuu puolentoista vuoden sisällä tapahtuneesta tapaturmasta.

Efron juoksi talonsa läpi sukissa, löi kasvonsa graniittiseen suihkulähteeseen ja menetti tajuntansa. Herätessään hänen leukaluunsa roikkui.

Vamman kuntouttamiseksi Efron on saanut fysioterapiaa, jonka hän joksikin aikaa lopetti. Kasvojen lihakset toimivat yhdessä, joten osa hänen kasvojensa purentalihaksista joutui kompensoimaan muiden lihasten puutteita.

– Ulommat puremalihakset vain kasvoivat. Niistä tuli todella suuret, Efron on kertonut.

Efron ei edes tiennyt, että hänen leukansa herätti niin suurta kiinnostusta, kunnes hänen oma äitinsä soitti kysyäkseen, oliko hänelle tehty plastiikkakirurginen leikkaus.

Efronin on voinut nähdä muun muassa vuoden 2017 Baywatch-elokuvassa.

Courteney Cox

Frendit-tähti, näyttelijä Courteney Cox, 58, on yksi harvoista naisista Hollywoodissa, joka on ollut täysin avoin kasvoilleen tekemiensä kosmeettisten toimenpiteiden suhteen.

Cox on tunnustanut, että jopa hän luuli menneensä liian pitkälle jossain vaiheessa näyttäen täysin tunnistamattomalta. Hän kertoi vuonna 2017 olevansa niin luonnollinen kuin voi olla. Hän on ottanut aiemmin muun muassa täyteaineita kasvoihinsa.

– Kaikki täyteaineeni ovat liuenneet. Olen niin luonnollinen kuin voin olla. Tunnen oloni paremmaksi, koska näytän itseltäni. Luulen, että näytän nyt enemmän siltä henkilöltä, joka olin. Toivon niin. Asiat tulevat muuttumaan. Kaikki putoaa. Yritin, ettei niin kävisi, mutta se sai minut näyttämään epäaidolta. Tarvitset liikettä kasvoillesi, varsinkin, jos sinulla on ohut iho, kuten minulla. Ne eivät ole ryppyjä, ne ovat hymyn juonteita. Minun on täytynyt oppia omaksumaan liike ja ymmärtämään, että täyteaineet eivät ole ystäväni, Cox kertoi New Beauty -sivustolle kesäkuussa 2017.

Cox näytteli aikoinaan suositussa Frendit-sarjassa Monica Gelleriä.

Simon Cowell

Musiikkimoguli ja Talent-tuomari Simon Cowell, 63, on myöntänyt käyneensä täyteainehoidoissa ja menneensä liian pitkälle hoitojen kanssa. Keväällä 2022 Cowell kertoi The Sun -lehdelle poistaneensa täytteet kasvoistaan, koska hänen 8-vuotias poikansa oli järkyttynyt isänsä kasvoista.

– Jossain vaiheessa olin ehkä mennyt liian pitkälle. Näin vanhan kuvan itsestäni, enkä tunnistanut itseäni, Cowell kertoi tuolloin.

Samassa haastattelussa hän totesi, että haluaa jatkossa pitää ulkonäköään yllä terveellisten elämäntapojen ja vedenjuonnin avulla.

Cowell jakoi 24. joulukuuta kuvia joululaulutilaisuudesta, jossa vieraili kihlattunsa Lauren Silvermanin, 45, ja poikansa Ericin, 8, kanssa.

Khloé Kardashian

Seurapiiri - ja tosi-tv-tähti Khloé Kardashian, 38,kertoi kesäkuussa 2021 Keeping Up with the Kardashians -ohjelmassa, että hänelle on tehty yksi nenäleikkaus ja laitettu pistoksia.

Monet ovat ihmetelleet, miksei hän puhu toimenpiteistään, muttei kukaan ole koskaan kuulemma kysynyt juuri hänen nenästään.

Kardashianin kasvoillensa tekemiä toimenpiteitä on kritisoitu Twitterissä muun muassa kommentoimalla, että hän näyttää avaruusoliolta. Arvostelijoille Kardashian on vastannut napakasti.

– Olen pahoillani, että tunnet tuolla tavalla. Sinulla on oikeus blokata tai mykistää minut. Olen yrittänyt auttaa monia, jotka kärsivät hiljaisuudessa. Olet täysin oikeutettu mielipiteisiisi. Kuten minäkin omiini, Kardashian vastasi tuolloin.

Dolly Parton

Laulaja Dolly Parton, 76, on kertonut vuonna 2019 CBS:n Sunday Morning -ohjelman haastattelussa, että vaikka hän näyttää keinotekoiselta, niin hän uskoo olevansa täysin aito.

– Ulkonäköni pohjautuu maalaistytön ajatukseen glamourista. En ollut luonnonkaunis, joten otin ilon irti kaikesta, mitä sain, Parton kertoi.

Hän on kertonut, että hänelle on tehty muutamia, kosmeettisia toimenpiteitä, kuten laitettu rintaimplantit, tehty kulmakarvojen kohotus ja silmäluomileikkaus. Parton on paljastanut, että itseasiassa kaikkiin hänen rintaleikkauksiinsa on mennyt hurja summa.

– En ole vakuuttanut rintojani. Maksoin vain miljoona dollaria niistä, ja toivon, että ne myös näyttävät siltä, Parton sanoi aikoinaan.

Parton on vitsaillut, että on maksanut paljon rahaa näyttääkseen niin halvalta.

– Jos näen jonkin roikkuvan tai raahautuvan, nipistän, työnnän tai imen sen pois, Parton perusteli plastiikkakirurgisia toimenpiteitään.

Vuonna 2018 Parton kertoi The Star -lehden haastattelussa, että kaikki toimenpiteet saavat hänet tuntemaan olonsa paremmaksi.

Partonin on nähty usein käyttävän ihonvärisiä, sormettomia hanskoja. Hän ei ole koskaan kommentoinut käsineitään julkisesti, mutta on arvailtu, että hän saattaa peittää niillä arpia. Käsivarsiensa arpia peittääkseen Parton on käyttänyt nimittäin tatuointeja. Hänellä on taipumusta, että hänen arpensa liikakasvavat ja muuttuvat purppuraisiksi.

– Joten en voi päästä niistä koskaan eroon. Kaikki tatuointini ovat pastellivärisiä, ja niiden on tarkoitus peittää joitain arpia, Parton on kertonut Vanity Fearille.