Näyttelijä Florence Pughia heitettiin esineellä kasvoihin elokuvan fanitapahtumassa

Näyttelijä Florence Pugh , 27, sai sunnuntaina 3. joulukuuta kasvoihinsa fanin heittämän esineen, kun osallistui tulevan Dune: Part Two -fantasiaelokuvansa fanitapaamiseen São Paulossa, Brasiliassa.

Voit katsoa tilanteen alta olevalta videolta, joka on jaettu X:ssä. Videon voit katsoa klikkaamalla nuolta.

Viime aikojen trendi on valitettavasti ollut se, että esiintyjiä heitellään lavalle mitä erinäisimmillä esineillä. Yksi mieleenpainuvimmista tapauksista tapahtui kesäkuussa, kun artisti Bebe Rexha sai osuman puhelimesta kasvoihin hänen esiintyessään New Yorkissa . Tähti sai mustan silmän ja tikkejä silmäkulmaansa.

Dune: Part Two -elokuva on jatkoa vuoden 2021 Dune-elokuvalle. Molemmat on muokattu Frank Herbertin kuuluisista scifi-romaaneista.