"69-vuotias Terttu" sai tuhansia yhteydenottoja ja viestien tulvan – tämän MTV:n kokeilu osoitti deittailumaailmasta

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran elokuussa 2020. MTV Uutiset julkaisee artikkelin uudelleen, koska vanhusten Tinderin käyttö on aiheuttanut keskustelua sen jälkeen, kun Nurmijärven uutiset kertoi kotihoidon hoitajan ladanneen Tinderin 80-vuotiaalle asiakkaalleen.

Deittailukulttuuri on siirtynyt pitkälti verkkoon ja erilaisia sovelluksia kumppanin löytämiseen on tarjolla monenlaisia. Iällä ei palveluissa ole merkitystä. Itse asiassa MTV Uutiset on saanut useita vinkkejä siitä, että vanhemman ikäluokan edustajat saattavat saada yllättävän paljon huomiota, yllättävänkin laajalta käyttäjäkunnalta.