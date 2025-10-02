Thelma Siberg huomasi olevansa raskaana vain pari viikkoa sen jälkeen, kun Kämppikset-sarjan ensimmäisen kauden kuvaukset olivat käynnistyneet.

Siberg muistelee ensimmäisen Kämppikset-tuotantokauden kuvauksia vuonna 2021. Sarjan ensimmäisellä kaudella Sibergin roolihahmo Amanda raskautuu yllättäen.

Kuvausten alkamisesta oli vierähtänyt vain muutama viikko, kun Siberg huomasi olevansa itsekin raskaana.

– Kaikki vähän vitsailivat, että miltäs tuntuisi, jos sinullekin kävisi noin. Olin, että mmm..., Siberg kertaa MTV Uutisten haastattelussa.

Siberg piti raskautensa pitkään salassa työtovereiltaan. Ainoa työryhmän jäsen, jolle hän vauvauutisesta kertoi, oli Kämppikset-ohjaaja Marika Kuortti.

– Se helpotti tosi paljon, sillä tiesin, että jos minulle tulee pahoinvointia tai vaikutan omituiselta tai poissaolevalta, niin hän tietää mistä on kyse.

Pian raskauspahoinvointi nostikin päätään.

– Eräässä kohtauksessa söin nuudelia, ja muistan, että minua ällötti se ihan hirveästi. Sanoin Marikalle, etten oikeasti pysty syömään näitä, kun oloni on niin paha. Marika sanoi, että ota vähän näennäisesti siihen alkuun ja keksi jotain muuta tekemistä sen tilalle, Siberg kertoo.

– Marika tiesi myös, että minulle tulee paha olo jos en syö. Meillä oli rekvisiittaruokia, ja hän aina sanoi, että "Amanda voisi syödä tässä samalla näitä". Hän oli ihana, kun hän piti minusta huolta, hän jatkaa.

Kun Siberg sitten lopulta kertoi raskaudestaan myös muulle sarjan työryhmälle, lausui sarjaa niin ikään tähdittävä näyttelijäkollega Pertti Sveholm hänelle huvittavat sanat.

– Hän sanoi, että "Thelma, joo, voit olla metodinäyttelijä, mutta meneekö tämä vähän yli?", Siberg muistelee.

Sarjan toisen kauden kuvausten aikaan Siberg puolestaan eli vauva-arkea esikoisensa kanssa, aivan kuten hänen roolihahmonsakin sarjan toisella kaudella.

– Voin sanoa, että oli todella, todella helppoa samaistua siihen, mitä Amanda käy läpi. Oli jopa terapeuttista käydä hahmoni kautta läpi asioita, joita olin juuri käynyt läpi oman vauvani kanssa.

Tänä päivänä Sibergin ja hänen puolisonsa esikoinen on 3-vuotias. Vuosi sitten perheeseen syntyi myös toinen lapsi.

Siberg kertoo, että heidän perheensä arki on hyvällä tavalla kiireistä.

– Rakastan sitä, kun on paljon hälinää. Mietin, että onkohan kahden lapsen kanssa hirveän paljon raskaampaa, mutta minä olen kokenut, että se on jollain oudolla tavalla jopa helpottanut arkea. Ehkä siksi, kun lapsista on seuraa toisilleen. Heillä on aivan ihana suhde, hän sanoo.

