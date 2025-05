Onko tässä mitään järkeä? Jonne Halttunen puhuu karusta todellisuudesta Portugalissa

Kilpailijat joutuvat häkellyttävän koville Portugalin MM-rallissa. Toyota-kartanlukija Jonne Halttunen avasi tämän viikonlopun todellisuutta.

Portugalin MM-rallin perjantain ajopäivä sisältää kymmenen erikoiskoetta, 146,48 ek-kilometriä ja 536,69 siirtymäkilometriä. Päivän katkaisevat vain kaksi 15 minuutin kokoomataukoa ja 20-minuuttista etähuoltoa.

– Ihanneolosuhteissa, jos kukaan ei ole keskeyttänyt meidän edestämme, se regroupin (tauon) aika pysyy alkuperäisenä laskennallisena, joka on 15 minuuttia. Se on se aika, joka meillä on tänään aikaa syödä, tai jos pitää vaikka käydä pissillä tai jotain: 15 minuuttia. Sekin on sellainen aika, jonka sisällä lähdetään pois. Todellisuus on noin 10 minuuttia, Kalle Rovanperän kartanlukija Jonne Halttunen setvi.

– Tänään on 13 tuntia kilpurissa ja kaksi kymmenen minuutin taukoa tehdä kaikki henkilökohtaiset asiat ja syödä. Se on optimitilanteessa, eli aika kiireistä on.

Halttunen lisäsi, että lyhyiksi jäävät myös yöunet.

– Joka aamu kuudelta lähtee parc fermestä ensimmäinen auto, ja aika myöhään ollaan myös hotellilla. Yöunet ovat varmaan neljästä viiteen tuntia. Kun ei syödä vielä, onko tämä kuinka järkevää?

Kaksinkertainen maailmanmestarikartanlukija ei ole esittämässä pelkästään jälkiviisautta.

– Kyllä minä hyvin vahvasti kritisoin tätä jo etukäteen. Ilmeisesti tämä on jo neljäs versio aikatauluista tähän ralliin, joka on loppuviimein hyväksytty.

Katso Halttusen haastattelu ylälaidan videolta. Urakkaa kommentoi myös MTV Urheilun asiantuntija, entinen kartanlukija Janne Ferm.