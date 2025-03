Kalle Rovanperän aisapari avautui yöllisistä touhuistaan: "Jos siellä on joku tekoälytyyppi..."

Kenian MM-ralli on hurja ponnistus Kalle Rovanperän kartturille Jonne Halttuselle.

Rovanperä ja muut huippukuskit ovat luonnehtineet tämänvuotisen reitin olosuhteita rajuimmiksi sitten kauden 2021, kun klassikkokisa palasi MM-kalenteriin.

Kiviset ja röykkyiset olosuhteet lisäävät välittömästi kartturien työsarkaa.

– Aivan järjetön! Jonne Halttunen parahtaa MTV Urheilulle kysymykseen urakan mitasta.

– Kartanlukijan painajainen. Toissa yönä tein yhteen asti yöllä (töitä). Viime yönä tein kahteen asti, mutta vielä jäi neljä tuntia eiliseltä (nuotituksia) tekemättä. Tänään lennetään Nairobiin, niin saan ne onneksi siellä kirjoitettua, Halttunen kommentoi keskiviikkona testierikoiskokeen jälkeen.

Jonne Halttusen valmistautuminen Kenian MM-ralliin on ollut työntäyteinen.

Halttusenkin mukaan kilpailussa käytössä olevat tiet ovat hurjassa kunnossa.

– Väitän, että jos et ole harjoitellut tuota kirjoittamista, sinä et pysty edes kirjoittamaan tai et saisi selvää siitä, mitä olet kirjoittanut, mestarikartturi kertoo haasteen mittaluokasta.

Nuotitus, ja varsinkin Keniassa, on Halttusen mukaan kartturin työn epämukavimpia puolia.

– Ja jos siellä on joku tekoälytyyppi, niin hei, ottakaa yhteyttä. Olen kiinnostunut kehittämään jonkun sovelluksen, joka helpottaa tätä asiaa, hän summasi naureskellen.

Kilpailu käynnistyy kahdella erikoiskokeella torstaina. MTV Urheilu seuraa rallin etenemistä hetki hetkeltä verkkosivuillaan.

Jutun yllä olevalla videolla Halttunen kertoo osuudestaan MM-rallikuskien ja -kartturien järjestämässä protestissa. Alla Rovanperä kuvailee Safarin superhaastavia olosuhteita.

1:54 Kalle Rovanperältä pahaenteistä tekstiä Safari-rallista – "Rajumpia kuin koskaan ennen".