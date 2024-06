Kalle Rovanperä nukahti tietokoneelle, kartturilta älytön paljastus: "Just laskin"

Kahden viime vuoden mestarit hyötyvät Puolassa suuresti lähtöpaikastaan, mutta vastaavasti he antavat tuntuvasti tasoitusta sillä, etteivät he ehtineet valmistautua kilpailuun kuin vajaan kahden vuorokauden ajan.

– Ne on juuri niitä paikkoja, joita yrittää videolta muistaa, että kun tulee kahtasataa johonkin paikkaan ja sitten tulee viisi nuottia putkeen. Se on kuitenkin aika mahdoton ajaa nuotista, jos ajetaan ihan sitä optimivauhtia. Kun kuulee nuotin, pitää vähän muistaa, mitä sieltä on tulossa, Rovanperä sanoi.