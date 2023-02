MS-tautia sairastava Elina otti riskin ja maksoi yli 50 000 euroa päästäkseen uudesta toivosta kiinni – "Ei ne lääkkeet paranna"

Toimittaja Elina Venesmäki on elossa rankan ja riskialttiin hoidon jälkeen. Kyse on kantasoluhoidosta, jonka perässä Venesmäki matkusti Meksikoon huhtikuussa 2021 - tarkoituksenaan nujertaa MS-tauti.

Kiinnostus herää

– Jos tauti on lievä, kantasoluhoito on liian rankka hyötyyn nähden ja riskit liian suuret. Siihen voi kuolla.

"Toivoa ei ollut"

"Immuniteettijärjestelmä rebootataan"

– Kun todetaan, että potilaalla on erittäin aktiivinen MS-tauti, joihin muut lääkkeet eivät auta, voidaan mahdollisesti päätyä kantasoluhoitoon. Tuoreimmissa tutkimuksissa on nyt vertailtu kantasoluhoitoa tehokkaimpiin MS-lääkkeisiin ja tulos on ollut se, että tehossa ei ollut kauheasti eroa. Ero on tietysti siinä, että näitä lääkkeitä pitää ottaa jatkuvasti, Airas sanoo.