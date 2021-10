Minkä värinen on krokotiili? Isä luuli lapsensa olevan värisokea – googlaus toikin yllätyksen

Epäili lapsen värinäköä

"Aikuisten luoma stereotypia"

Aiheesta on helppo erehtyä, sillä perinteisesti krokotiili on sarjakuvissa ja piirretyissä kuvattu vihreänä. Myös krokotiiliemoji on yleensä vihreä; hieman harmahtava se on vain Facebookissa.