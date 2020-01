Luonto sekosi lauhasta säästä: Lounaassa tehtiin jo ensimmäiset siitepölyhavainnot – pian auringon lämpö antaa lopullisen kuoliniskun haaveille talvesta Etelä-Suomessa

Pähkinäpensaan kukinta on voimistunut Keski-Euroopassa ja kukinta on alkanut myös Baltiassa ja Etelä-Ruotsissa. Suomeen voi kulkeutua eteläisten ilmavirtausten mukana pähkinäpensaan siitepölyä muualta Euroopasta.

Lämmintä lännestä

Jokelan mukaan Suomeen on virrannut lännestä jatkuvasti lauhaa ilmaa, mikä on pitänyt etelässä lämpötilat plussalla yötä päivää. Myöskään pitkän aikavälin ennuste ei lupaa talvisempaa säätä, vaan nykyinen tilanne on näillä näkymin jatkumassa.