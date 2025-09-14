Pärjääkö t-paidalla vielä? Lämmin syksy on tehnyt vaatevalinnasta perin vaikean. Ensi viikolle on yksi nyrkkisääntö: Kurahousut ja kumikengät jalkaan.
– Veden määrä on jotain aivan poikkeuksellista, meteorologi Liisa Rintaniemi kuvailee alkavan viikon ennustetta.
Vettä tulee joka päivä, ja sademäärä on keskimääräistä selvästi korkeampi. Vieläkään lämpötilat eivät muutu hyytävän kylmiksi, mutta kesähepeneet on syytä vaihtaa syksyisempiin.
– Alkoi meteorologina jo hieman ihmetellä, että vieläkö niitä 20 asteen lämpötiloja tulee, Rintaniemi kummasteli Huomenta Suomessa juontaja Nina Backmanin kanssa.
Vielä sunnuntainakin lämpötilat ovat perin kesäisiä alueilla, joissa ei tule vettä. Uudeltamaalta sademöhkäle on kuitenkin etenemässä kohti koillista.
– Isossa osassa maata hyvät ulkoilusäät, Rintaniemi lupaa.
Myös maanantai on sateinen ja tuulinen, loppuviikolla tuulet ovat kääntymässä tulemaan pohjoisesta, mikä laskee päivän korkeimpia lämpötiloja lähelle 10 astetta.