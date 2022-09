MTV Uutisten kysely: Enemmistön mielestä EU puuttuu liiaksi Suomen metsien käyttöön – "Nämä hommat pitäisi hoitaa ihan kotimaisilla päätöksillä"

– Kyllä täällä on tehty tarpeelliset hommat. Ei tarvitse enempää vähentää, sanoo Kyösti Käkönen.

Mielipiteet hakkuiden vähentämisestä jakaantuvat

MTV Uutisten kyselyyn vastanneista 41 prosenttia on täysin tai jokseenkin hakkuiden vähentämisen kannalla.

Lähes sama määrä, 39 prosenttia vastaajista, on enemmän sitä mieltä, että hakkuita ei pidä vähentää.

– Tuo kertoo mielipiteiden jakautumisesta liittyen siihen, millä keinoilla ilmastotavoitteisiin ja suojelutavoitteisiin pitäisi päästä. Jakautumista on myös päättäjien kesken, ei vain kansalaisten, muistuttaa Helsingin yliopiston apulaisporofessori ja Suomen ilmastopaneelin jäsen Annukka Vainio.

Kansan mielestä metsiä on suojeltu tarpeeksi

Vastaajien selvän enemmistön mielestä Suomi on suojellut metsiään riittävästi. Yhteensä reilut 60 prosenttia vastaajista on varmasti tai melko varmasti tällä kannalla. Täysin tai jokseenkin eri mieltä on neljäsosa vastaajista.