Onko suomalaisilla varaa lakiapuun? "Keskituloiset ovat oikeusavun suhteen väliinputoajia"

Nina Solas-Iloniemen mukaan tilanne on oikeusapua tarvitsevan kansalaisen näkökulmasta kaksijakoinen.

– Jos on onnekas ja pääsee oikeusavun piiriin, niin silloin tietenkin saa apua, mutta oikeusavun tulorajat ovat aika kapeita, Solas-Iloniemi sanoo.

Oikeusavun kustannukset voivat yllättää

Solas-Iloniemi muistuttaa, että kaikki asianajajien ja julkisten oikeusavustajien tekemä työ on laskutettavaa työtä.

– Se saattaa tulla ihmisille joskus yllätyksenä, että joka ikinen puhelu, joka ikinen sähköposti, joka avustajalle lähettää ja joihin me vastaamme, on laskutettavaa aikaa.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asianajajan keskituntipalkka on 220 euroa. Laskua saattaa kertyä nopeasti, jos yhteydenottoja on paljon. Jakobsson toteaa, että laskutuksen aikataulusta ja jaksottamisesta on mahdollista sopia avustajan kanssa etukäteen.