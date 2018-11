Kun syytetty vastustaa koko länsimaista oikeusjärjestelmää, asianajajalta tarvitaan jämäkkyyttä – Turun puukottajan asianajaja Kaarle Gummerus noudattaa työssään isoisänsä ohjetta

"Älä ole ahne, sillä tämä työ on muutoinkin niin mielenkiintoista.”

Jokainen tarvitsee puolustajan

Gummerus on ollut viime kuukausina poikkeuksellisen paljon julkisuudessa puolustettuaan Turun puukottajaa sekä terrorismista epäiltyjä irakilaiskaksosia. Isoisän yllä mainittu oppi ei voisi olla osuvampi näissä ammatillisesti erittäin haastavissa tapauksissa.

– Kun henkilö puolustajaa tarvitsee, sen sellainen täytyy saada. Itse olen tähän rooliin itseni laittanut, niin kyllä silloin näitä juttuja hoidetaan. Kyllä tässä oma ammatillinen haaste ja mielenkiintokin on.

Turun puukotusta hän pitää yli 20-vuotisen uransa ongelmallisimpana tapauksena, sillä tarkoitus on ensimmäistä kertaa Suomessa määritellä, millainen rikos on terroristinen.

Yhtä aikaa kokenut ja kokematon terrorismituntija

Ensi viikolla Gummerus on menossa tilaisuuteen puhumaan terrorismista ja radikalisoitumisesta. Tilanne on hänestä hassu, sillä hänellä on yhtä aikaa aiheesta vähän ja paljon kokemusta.