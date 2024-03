Syyttäjä perustelee: Näistä syistä Julius Kivimäki on Vastaamo-kiristäjä

– Teolla on selvästi ollut taloudellinen motiivi. Sillä on tavoiteltu Vastaamolta hyvin huomattavaa summaa rahaa ja myöhemmässä vaiheessa sitten myös yksityishenkilöiltä, kertoo aluesyyttäjä Pasi Vainio MTV Uutisille.

– On avattu vahvoja salauksia, on tehty analyyseja kryptovaluutoista, muun muassa bonerosta, ja tässä on hyvin laaja tämä tekninen näyttö. Meidän mielestämme kokonaisuus kertoo siitä, että meillä on oikea henkilö syytettynä, Vainio toteaa.