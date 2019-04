Onko Stockmannia lähivuosina enää olemassa? "Se on fifty-fifty, kaikilla asiakkailla ei ole asiaa sinne" – asiantuntija näkee kolme syytä kaupan tyrehtymiseen

– Osa tavarataloista ei ole kyennyt uudistumaan ja kytkemään verkkokauppaa kiinteästi toimintaansa ja ovat siksi vaikeuksissa. Kilpailutilanne on muuttunut nopeasti viime vuosina – ei pelkästään Suomessa vaan siitä on esimerkkejä myös maailmalta. Samaan aikaan, kun verkkokaupan osuus on vahvistunut, markkinoille on tullut yksittäisiin tuotteisiin tai tuoteryhmiin keskittyviä liikkeitä.